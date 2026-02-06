Екзамен перед фронтом: Сирський запровадив обов’язкову перевірку для мобілізованих
- Мобілізовані військові в Україні будуть складати комплексний іспит після завершення навчання.
Він застосовуватиметься для виявлення прогалин у підготовці та визначення рівня військових навичок у бійців перед відправленням на виконання бойових завдань.
Мобілізовані військові в Україні після завершення навчання складатимуть обовʼязковий іспит. Його запроваджують, щоб виявити прогалини у підготовці та досконало навчити бійців перед виконанням бойових завдань.
Такі зміни запровадив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Дивіться також "Я їх знімаю": Сирський розповів, за яких умов командирів війська можуть відправити у відставку
Що відомо про іспит, який складатимуть мобілізовані?
В Україні для мобілізованих військовослужбовців, які завершили підготовку в навчальних центрах, вводять комплексний іспит.
За словами Сирського, така перевірка дозволить визначити рівень навичок військових і виявити прогалини, щоб за потреби донавчити їх перед відправленням на виконання бойових завдань.
Окрім цього, у війську тестують систему автоматизованого збору та аналізу відгуків від мобілізованих. Вона має допомогти оперативно реагувати на проблеми, зокрема у соціально-побутових умовах підготовки.
Також керівництво ЗСУ поставило завдання посилити контроль за станом навчальних центрів і якістю підготовки військових як у центрах, так і безпосередньо в бойових бригадах.
Високі зарплатні замість мобілізації: як зміниться українська армія після війни?
- Володимир Зеленський заявив, що після настання припинення вогню Україна планує зберегти чисельність Збройних Сил на рівні 800 тисяч людей. Окрім того, планується поступово перейти від мобілізаційної моделі до повністю контрактної армії.
- За словами Зеленського, особливу увагу приділятимуть саме зарплатам бійців. Водночас він підкреслив, що для реалізації таких планів Україні критично важлива фінансова підтримка насамперед від європейських партнерів.