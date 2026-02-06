Экзамен перед фронтом: Сырский ввел обязательную проверку для мобилизованных
Мобилизованные военные в Украине после завершения обучения будут сдавать обязательный экзамен. Его вводят, чтобы выявить пробелы в подготовке и в совершенстве обучить бойцов перед выполнением боевых задач.
Также усиливают контроль за качеством обучения и внедряют новые подходы к оценке подготовки. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Что известно об экзамене, который будут сдавать мобилизованные?
В Украине для мобилизованных военнослужащих, которые завершили подготовку в учебных центрах, вводят комплексный экзамен.
По словам Сырского, такая проверка позволит определить уровень навыков военных и выявить пробелы, чтобы при необходимости дообучить их перед отправкой на выполнение боевых задач.
Кроме этого, в армии тестируют систему автоматизированного сбора и анализа отзывов от мобилизованных. Она должна помочь оперативно реагировать на проблемы, в частности в социально-бытовых условиях подготовки.
Также руководство ВСУ поставило задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки военных как в центрах, так и непосредственно в боевых бригадах.
