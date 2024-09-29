"Відчуття несправедливості": в Одеському ТЦК розповіли, з якими співробітниками існує проблема

Очільник Одеського ТЦК Юрій Пуйко розповів, що військовослужбовці діють в межах своїх обов'язків та повноважень. Проте є проблема з військовослужбовцями, які повернулись з фронту.

Юрій Пуйко розповів у програмі Ukrainian Witness, що зараз орієнтовно 90% особового складу рот охорони – військові, які пройшли війну та прийшли в ТЦК з бойових підрозділів.

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Що кажуть в ТЦК про те, з якими співробітниками існує проблема

"Військові – 24 Канал) прийшли до нас покаліченими, пораненими. У них в душі закладено почуття несправедливості,

– заявив військком.

Він пояснив, що деякі військовозобов'язані починають навмисно конфліктувати.

"Спеціально на публіку починають грати на руку ворогу. А в цей час за вказівкою хтось проводить відеознімання. Випадків таких є багато", – заявив очільник ТЦК.

Юрій Пуйко розповів, що цими випадками займаються правоохоронці.

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До речі, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можна знімати на відео дії ТЦК. За його словами, незаконні дії військовослужбовців можна довести в суді тільки за допомогою доказів, зокрема фото- та відеофіксації.

У законах немає заборони на знімання співробітників ТЦК або поліцейського. А на фразу: "Я забороняю мене знімати", краще запитайте чим це заборонено,

– заявив адвокат.

Правозахисник пояснив, що знімати працівників ТЦК можна, проте тільки за умови, якщо поруч немає дислокацій та переміщень військових, військових та режимних об'єктів, що можуть попасти на камеру.

Важливо. У жовтні 2024 року в Україні планується масове надсилання повісток Укрпоштою, а також зміни у віці призову, зокрема – зупинення мобілізації чоловіків до 25 років.