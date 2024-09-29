"Ощущение несправедливости": в Одесском ТЦК рассказали, с какими сотрудниками существует проблема

Глава Одесского ТЦК Юрий Пуйко рассказал, что военнослужащие действуют в пределах своих обязанностей и полномочий. Однако есть проблема с военнослужащими, которые вернулись с фронта.

Юрий Пуйко рассказал в программе Ukrainian Witness, что сейчас ориентировочно 90% личного состава рот охраны – военные, которые прошли войну и пришли в ТЦК из боевых подразделений.

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Что говорят в ТЦК о том, с какими сотрудниками существует проблема

"Военные – 24 Канал) пришли к нам покалеченными, ранеными. У них в душе заложено чувство несправедливости,

– заявил военком.

Он объяснил, что некоторые военнообязанные начинают намеренно конфликтовать.

"Специально на публику начинают играть на руку врагу. А в это время по указанию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких есть много", – заявил глава ТЦК.

Юрий Пуйко рассказал, что этими случаями занимаются правоохранители.

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Кстати, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, можно ли снимать на видео действия ТЦК. По его словам, незаконные действия военнослужащих можно доказать в суде только с помощью доказательств, в частности фото- и видеофиксации.

В законах нет запрета на съемку сотрудников ТЦК или полицейского. А на фразу: "Я запрещаю меня снимать", лучше спросите чем это запрещено,

– заявил адвокат.

Правозащитник объяснил, что снимать работников ТЦК можно, однако только при условии, если рядом нет дислокаций и перемещений военных, военных и режимных объектов, которые могут попасть на камеру.

Важно. В октябре 2024 года в Украине планируется массовая рассылка повесток Укрпочтой, а также изменения в возрасте призыва, в частности – остановка мобилизации мужчин до 25 лет.