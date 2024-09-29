Для этого должны быть предпосылки. В частности, для административного задержания и доставки гражданина в военкомат, достаточно того, чтобы работники ТЦК и СП обнаружили, что человек не выполняет свои обязанности по мобилизации или совершил административное правонарушение.

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В частности задержать полиция может, если гражданин:

не уточнил адрес проживания, контактные данные и другие персональные данные;

не прибыл в ТЦК или другие определенные места для выполнения

обязанностей по воинскому учету;

не сообщил об изменении места жительства или другие изменения, влияющие на воинский учет.

Другие меры принуждения

Также законодательством определены и дополнительные принудительные меры. В случае получения от полиции письменного ответа о невозможности осуществить задержание и доставить гражданина в военкомат, руководитель ТЦК в течение 5 дней со дня получения ответа направляет гражданину по почте сообщение с требованием о выполнении обязанности военнообязанным.

Если гражданин в течение 10 дней со дня вручения требования не сделал этого, ТЦК обращается в суд относительно временного ограничения гражданина в праве на управление транспортным средством во время мобилизации – на срок до выполнения или отзыва такого требования.