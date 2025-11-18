Чи будуть військово-облікові документи в Дії: відповідь Мінцифри

Наразі через портал Дії можна замовити електронний військово-обліковий документ. Проте їх не планують додавати в мобільний застосунок.

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерії Коваль в інтерв'ю "РБК-Україна", передає 24 Канал.

Чи будуть військово-облікові документи в Дії?

У Мінцифри повідомили, що військово-облікові документи у Дію поки не планують додавати. За словами заступниці міністра, користувачі можуть оформити електронний військовий документ лише через портал Дія, де вже доступна відповідна послуга.

"Плюс – ми запустили нещодавно функцію оформлення відстрочок в ЦНАПах", – нагадала Коваль.

Крім того, понад рік бронювання працівників відбувається через сайт Дії, і бізнес активно користується цією опцією.

Натомість Резерв+ показує статус військовозобов'язаного, зокрема інформацію про бронювання. Усі необхідні послуги, за словами Коваль, доступні саме в цьому застосунку.

