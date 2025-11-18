Чи будуть військово-облікові документи в Дії: відповідь Мінцифри
- Мінцифри не планує додавати військово-облікові документи в мобільний застосунок Дія.
- Наразі є функція оформлення відстрочок в ЦНАПах і бронювання працівників через сайт Дії.
Наразі через портал Дії можна замовити електронний військово-обліковий документ. Проте їх не планують додавати в мобільний застосунок.
Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерії Коваль в інтерв'ю "РБК-Україна", передає 24 Канал.
Чи будуть військово-облікові документи в Дії?
У Мінцифри повідомили, що військово-облікові документи у Дію поки не планують додавати. За словами заступниці міністра, користувачі можуть оформити електронний військовий документ лише через портал Дія, де вже доступна відповідна послуга.
"Плюс – ми запустили нещодавно функцію оформлення відстрочок в ЦНАПах", – нагадала Коваль.
Крім того, понад рік бронювання працівників відбувається через сайт Дії, і бізнес активно користується цією опцією.
Натомість Резерв+ показує статус військовозобов'язаного, зокрема інформацію про бронювання. Усі необхідні послуги, за словами Коваль, доступні саме в цьому застосунку.
Мобілізація в Україні: останні новини
В Україні з 1 листопада 2025 року діє автоматичне подовження відстрочок від мобілізації. Паперові довідки замінили електронними документами з QR-кодом.
Військовозобов'язаних, які сплатили штраф у Резерв+, автоматично виключають із розшуку. Повторне оголошення в розшук можливе лише у разі нового порушення.