Будут ли военно-учетные документы в Дії: ответ Минцифры

Сейчас через портал Дії можно заказать электронный военно-учетный документ. Однако их не планируют добавлять в мобильное приложение.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерии Коваль в интервью "РБК-Украина", передает 24 Канал.

Будут ли военно-учетные документы в Дии?

В Минцифры сообщили, что военно-учетные документы в Дию пока не планируют добавлять. По словам заместителя министра, пользователи могут оформить электронный военный документ только через портал Дія, где уже доступна соответствующая услуга.

"Плюс – мы запустили недавно функцию оформления отсрочек в ЦНАПах", – напомнила Коваль.

Кроме того, более года бронирование работников происходит через сайт Дії, и бизнес активно пользуется этой опцией.

Зато Резерв+ показывает статус военнообязанного, в частности информацию о бронировании. Все необходимые услуги, по словам Коваль, доступны именно в этом приложении.

