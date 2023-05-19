Кого заборонено мобілізувати, а кого – можна: що потрібно знати про призов влітку

По всій території України було продовжено режим воєнного стану та загальну військову мобілізацію. Тому й важливо знати, які категорії громадян можуть призвати на службу в Збройні Сили.

На початку травня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 18 серпня цього року. Разом з тим у цьому матеріалі 24 Каналу читайте про те, хто підлягає мобілізації влітку.

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Три категорії

Як відомо, усі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними в Україні й можуть бути мобілізовані, якщо не мають відстрочки.

А от чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або направленні на проходження служби запасу другої черги.

І, власне, підсумуємо, що мобілізації підлягають такі три категорії:

придатні або обмежено придатні під час воєнного стану віком від 28 до 60 років;

придатні або обмежено придатні під час воєнного стану від 18 до 27 років, хто стоїть на військовому обліку запасу, хто проходив строкову службу;

виключені та зняті з військового обліку (власники "білого квитка"), визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) придатними або обмежено придатними під час воєнного стану, якщо не здійснили тяжкий злочин.

Окрім того, зазначимо, що заборонено призивати примусово під час мобілізації:

після операції за рішенням ВЛК;

якщо під час операції встановлено металоконструкції;

якщо військовозобов'язана особа має тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, деформування кісток, які унеможливлюють виконання обов'язків;

хворих на такі тяжкі хвороби, як СНІД, гепатити, туберкульоз тощо;

засуджених під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини;

осіб, які мають право на відстрочку та представили документи, які доводять таке право:

за станом здоров'я; за сімейними обставинами; через бронювання; за професією; для навчання та наукових досліджень.

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Варто усвідомлювати, що повістка не є документом, що гарантовано відправляє військовозобов'язаного на фронт – себто її можуть отримати всі, зокрема, задля уточнення даних у територіальному центрі комплектування.

Окрім того, адвокати з організації "Право на захист" пояснювали, чи законно вручати повістку через рідних. Як вони зазначили, такі дії є незаконними – документ повинні вручати представники ТЦК безпосередньо військовозобов'язаному.