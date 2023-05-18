Після вручення повістки чоловік повинен з'явитися до ТЦК та СП. У територіальному центрі комплектування військовозобов'язаний має пройти військово-лікарську комісію, де встановлять – чи придатний він до служби.

До теми Воєнний стан знову продовжили: кого можуть призвати в травні 2023 і чого чекати від мобілізації

Чи можна вручити повістку родичам військовозобов'язаного

Адвокати пояснюють, що повістка – це документ, який видається на ім'я конкретної особи та визначає її обов'язок з'явитись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у визначений час. Окрім того, у повістці повинен бути вказаний її номер, найменування посади керівника ТЦК, його підпис, ініціали й обов'язково – мокру печатку. Також у документі вказують дату вручення, адресу ТЦК та час, коли треба з'явитися.

У мережі останнім часом шириться багато інформації, що повістки буцімто зможуть вручати членам родини військовозобов'язаного, проте такі дії – незаконні.

Наразі жодною нормою чинного законодавства, а також підзаконними нормативними правовими актами не встановлено можливості вручати повістку військовозобов'язаному через його родичів,

– підкреслили адвокати.

Це пов'язано з кількома факторами, найголовнішим з яких є можливість відмовитися від отримання повістки. Так, чоловік у присутності свідків може не брати повістку від представника військкомату. У такому випадку складається акт відмови від отримання повістки. Якщо такий акт не склали, а чоловік не підписав повістку, то він має законне право не з'явитися до ТЦК та СП.

Якщо вручити повістку родичам військовозобов'язаного, то:

військовозобов'язаного буде неможливо притягнути до відповідальності за неявку у військкомат, оскільки встановити чи дійсно повістка була передана йому буде неможливо.

членів родини не можуть притягнути до відповідальності, якщо вони відмовляться отримувати повістку замість військовозобов'язаного.

Окрім того, у законодавстві України відсутній механізм, який би зобов'язував громадян, у разі отримання повістки за іншу особу, сповістити його про виклик до військкомату.

Отже, військовозобов'язаний повинен особисто отримати повістку, мобілізаційне розпорядження і поставити підпис про її отримання. Вручити повістку через повідомлення у месенджерах, типу вайбер, телеграм, або надіслати її SMS також не можуть. Такі дії не затверджені законодавством, а тому не мають юридичних наслідків для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Що робити якщо пропонують розписатися замість військовозобов'язаного

Адвокатка Вікторія Кравченко заявила, що нині не існує механізму, який би дозволяв вручити повістку будь-якому члену родини військовозобов'язаного.

"Це документ, який виписують на конкретну особу, конкретного чоловіка, і ось там внизу вказано особистий підпис громадянина. Увага! Особистий підпис громадянина, а не дружини, матері, баби, батька, сина, дочки, брата і так далі", – підкреслила вона.

Якщо ж працівники військкомату наполягають на врученні повістки й змушують поставити підпис, то варто зазначати й свої ініціали. Юристи наголошують, що треба повністю написати прізвище та ініціали, а також вказати – хто ви є військовозобов'язаному, за якого розписалися й отримали повістку.