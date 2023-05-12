При цьому юристи підкреслюють, що при належному врученні повістки військовозобов’язаний повинен сам поставити особистий підпис про її отримання. А відтак повістка, яку забрав родич, не може вважатися належно врученою, пише 24 Канал.

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Вручити повістку повинні особисто

Згідно з правилами військового обліку, військовозобов'язані чоловіки, а також призовники та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання. Його не можна змінювати без дозволу керівника відповідного ТЦК і СП з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Однак відомість про фактичне місце проживання не означає, що передати повістку можна родичу військовозобов'язаного. Ба більше, як підкреслила адвокатка Вікторія Кравченко, при цьому неважливо, проживає постійно військовозобов’язаний з родичем, що отримав за нього повістку, чи ні.

Це документ, який виписують на конкретну особу, конкретного чоловіка, і ось там внизу вказано особистий підпис громадянина. Увага! Особистий підпис громадянина, а не дружини, матері, баби, батька, сина, дочки, брата і так далі,

– підкреслила Вікторія Кравченко.

Як підкреслила юристка ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева, працівники ТЦК та СП повинні повістку вручати лише особисто людині, якій вона призначена. Натомість вручення повістки родичам не регламентується жодним нормативно-правовим актом.

Що робити, якщо пропонують підписатися за військовозобов’язаного

Адвокатка Вікторія Кравченкотакож підказала, що робити, якщо працівники ТЦК та СП просять таки поставити свій підпис за військовозобов’язаного родича. Вона закликала у таких випадках бути чесними, та ставити не лише свій підпис, а й власні ініціали.

"Якщо не хочете відмовлятися і розписуєтеся, то ставте поряд з підписом своє прізвище, ім'я та по батькові й пишіть, хто ви є цьому чоловіку, за якого розписалися й отримали повістку", – порекомендувала адвокатка.