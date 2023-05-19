Кого запрещено мобилизовать, а кого – можно: что нужно знать о призыве летом

По всей территории Украины был продлен режим военного положения и всеобщая военная мобилизация. Поэтому важно знать, какие категории граждан могут призвать на службу в Вооруженные Силы.

В начале мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения до 18 августа этого года. Вместе с тем в этом материале 24 Канала читайте о том, кто подлежит мобилизации летом.

Смотрите также Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации

Три категории

Как известно, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными в Украине и могут быть мобилизованы, если у них нет отсрочки.

А вот мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или направлены на прохождение службы запаса второй очереди.

И, собственно, подытожим, что мобилизации подлежат следующие три категории:

пригодные или ограниченно пригодные во время военного положения в возрасте от 28 до 60 лет;

пригодные или ограниченно пригодные во время военного положения от 18 до 27 лет, стоящие на военном учете запаса, проходившие срочную службу;

исключены и сняты с военного учета (владельцы "белого билета"), признаны военно-врачебной комиссией (ВЛК) пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения, если не совершили тяжкое преступление.

Кроме того, отметим, что запрещено призывать принудительно во время мобилизации:

после операции по решению ВЛК;

если во время операции установлены металлоконструкции;

если военнообязанное лицо имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;

больных с такими тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез и т.д.;

осужденных во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;

лиц, имеющих право на отсрочку и представивших документы, доказывающие такое право:

по состоянию здоровья; по семейным обстоятельствам; через бронирование; по профессии; для обучения и научных исследований.

Смотрите также Выезд за границу, отсрочка и повестки: как идет мобилизация студентов и кого могут призвать

Следует отдавать себе отчет, что повестка не является документом, гарантированно отправляющим военнообязанного на фронт – то есть ее могут получить все, в частности для уточнения данных в территориальном центре комплектования.

Кроме того, адвокаты из организации "Право на защиту" объясняли, законно ли вручать повестку через родных. Как они отметили, такие действия незаконны – документ должны вручать представители ТЦК непосредственно военнообязанному.