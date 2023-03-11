В Украине есть четыре вида повесток. Какие и чем именно они отличаются, информирует 24 Канал.

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В настоящее время существует 4 виды повесток:

для уточнения данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

для призыва на срочную военную службу;

мобилизационное предписание.

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Чем именно отличаются эти повестки

Повестка для уточнения данных

Эти повестки вручают с целью обновления данных о призывниках в ТЦК и СП. Человек должен указать личные контакты, информацию о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы, учебе и так далее.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В таких документах должен быть указан срок, в который призывнику нужно явиться на участок. В то же время, там должно быть прописано, что при себе должен иметь призывник. В частности: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников); учетно-послужную карту; мобилизационное распоряжение (при наличии).

Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК)

Перед прохождением службы военнообязанный еще должен пройти медицинскую комиссию, чтобы определить состояние здоровья. После обследования ВЛК дает заключение о пригодности или непригодности к военной службе.

Мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанным мужчинам, которые уже прошли медкомиссию и признаны годными к службе. В этом виде повестки отмечено, что военнообязанный должен прибыть в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.