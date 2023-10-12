Навіть після 60: який граничний вік для військової служби в Україні

В Україні триває загальна мобілізація на війну проти російських окупантів. Військовозобов'язаними вважають усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, але не всіх їх можуть призвати.

Зокрема, важить наявність військового досвіду. Якщо його немає, то до 25 років мобілізувати не можуть, але залишається служба за контрактом. Про цей та інші нюанси мобілізації в Україні читайте в матеріалі 24 Каналу.

До вашої уваги У бій ідуть тільки "старики": у Раді хочуть дозволити добровільну мобілізацію старшим за 60

Так, закон №9281 знизив призовний вік для чоловіків, які раніше не воювали, з 27 до 25. Мобілізація чоловіків молодше 25 років без бойового досвіду незаконна і може оскаржуватись у суді.

До якого віку можуть служити чоловіки

Чоловіки до 25 років можуть отримати повістку для оновлення бази даних призовників. Це законно.

Загалом граничний вік перебування на службі – 60 років. Однак він може варіюватись залежно від звання:

для рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які воюють за контрактом, – до 45 років;

для старшого сержантського і старшинського складу, які воюють за контрактом, – до 50 років;

для вищого сержантського і старшинського складу, які воюють за контрактом, – до 55 років;

для молодшого офіцерського складу – до 45 років;

для старшого офіцерського складу: майорів і підполковників – до 50 років; для полковників – до 55 років;

для вищого офіцерського складу – до 60 років;

для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу під час особливого періоду – до 60 років;

для вищого офіцерського складу під час особливого періоду – до 65 років.

Мобілізація в Україні: останні новини

В Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Він міститиме дані про місце народження, вік, освіту, військово-облікову спеціальність, сімейний стан тощо.

Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що всі військовозобов'язані в Україні можуть стати на захист своєї країни, тому мають бути до цього готові.

До речі, не всі працівники ТЦК та СП мають право перевіряти документи. Тому часто вони це роблять разом з представниками Нацполіції.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє добровільно мобілізуватись чоловікам старше 60 років. Крім бажання, такі чоловіки ще повинні мати високу професійну підготовку і гарний стан здоров'я.