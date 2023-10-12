Даже после 60: какой граничный возраст для военной службы в Украине

В Украине продолжается общая мобилизация на войну против российских оккупантов. Военнообязанными считают всех мужчин от 18 до 60 лет, но не всех их могут призвать.

В частности, важно наличие военного опыта. Если его нет, то до 25 лет мобилизовать не могут, но остается служба по контракту. Об этом и других нюансах мобилизации в Украине читайте в материале 24 Канала.

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Так, закон №9281 снизил призывной возраст для мужчин, ранее не воевавших, с 27 до 25. Мобилизация мужчин моложе 25 лет без боевого опыта незаконна и может обжаловаться в суде.

До какого возраста могут служить мужчины

Мужчины до 25 лет могут получить повестку для обновления базы данных призывников. Это законно.

В целом предельный возраст пребывания на службе – 60 лет. Однако он может варьироваться в зависимости от звания:

для рядового, младшего сержантского и старшинского состава, воюющих по контракту, – до 45 лет;

для старшего сержантского и старшинского состава, воюющих по контракту, – до 50 лет;

для высшего сержантского и старшинского состава, воюющих по контракту, – до 55 лет;

для младшего офицерского состава – до 45 лет;

для старшего офицерского состава: майоров и подполковников – до 50 лет; для полковников – до 55 лет;

для высшего офицерского состава – до 60 лет;

для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава во время особого периода – до 60 лет;

для высшего офицерского состава в особый период – до 65 лет.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберег". Он будет содержать данные о месте рождения, возрасте, образовании, военно-учетной специальности, семейном положении и т.д.

Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что все военнообязанные в Украине могут стать на защиту своей страны. Поэтому должны быть к этому готовы.

Кстати, не все работники ТЦК и СП имеют право проверять документы. Потому часто они это делают вместе с представителями Нацполиции.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий добровольно мобилизоваться мужчинам старше 60 лет. Кроме желания, такие мужчины еще должны иметь высокую профессиональную подготовку и хорошее состояние здоровья.