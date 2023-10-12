Зокрема, важить наявність військового досвіду. Якщо його немає, то до 25 років мобілізувати не можуть, але залишається служба за контрактом. Про цей та інші нюанси мобілізації в Україні читайте в матеріалі 24 Каналу.
До вашої уваги У бій ідуть тільки "старики": у Раді хочуть дозволити добровільну мобілізацію старшим за 60
Так, закон №9281 знизив призовний вік для чоловіків, які раніше не воювали, з 27 до 25. Мобілізація чоловіків молодше 25 років без бойового досвіду незаконна і може оскаржуватись у суді.
До якого віку можуть служити чоловіки
Загалом граничний вік перебування на службі – 60 років. Однак він може варіюватись залежно від звання:
- для рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які воюють за контрактом, – до 45 років;
- для старшого сержантського і старшинського складу, які воюють за контрактом, – до 50 років;
- для вищого сержантського і старшинського складу, які воюють за контрактом, – до 55 років;
- для молодшого офіцерського складу – до 45 років;
- для старшого офіцерського складу: майорів і підполковників – до 50 років; для полковників – до 55 років;
- для вищого офіцерського складу – до 60 років;
- для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу під час особливого періоду – до 60 років;
- для вищого офіцерського складу під час особливого періоду – до 65 років.
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Він міститиме дані про місце народження, вік, освіту, військово-облікову спеціальність, сімейний стан тощо.
- Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що всі військовозобов'язані в Україні можуть стати на захист своєї країни, тому мають бути до цього готові.
- До речі, не всі працівники ТЦК та СП мають право перевіряти документи. Тому часто вони це роблять разом з представниками Нацполіції.