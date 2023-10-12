Зокрема, важить наявність військового досвіду. Якщо його немає, то до 25 років мобілізувати не можуть, але залишається служба за контрактом. Про цей та інші нюанси мобілізації в Україні читайте в матеріалі 24 Каналу.

До вашої уваги У бій ідуть тільки "старики": у Раді хочуть дозволити добровільну мобілізацію старшим за 60

Так, закон №9281 знизив призовний вік для чоловіків, які раніше не воювали, з 27 до 25. Мобілізація чоловіків молодше 25 років без бойового досвіду незаконна і може оскаржуватись у суді.

Зверніть увагу! Чоловіки до 25 років можуть отримати повістку для оновлення бази даних призовників. Це законно.

До якого віку можуть служити чоловіки

Загалом граничний вік перебування на службі – 60 років. Однак він може варіюватись залежно від звання:

для рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які воюють за контрактом, – до 45 років;

для старшого сержантського і старшинського складу, які воюють за контрактом, – до 50 років;

для вищого сержантського і старшинського складу, які воюють за контрактом, – до 55 років;

для молодшого офіцерського складу – до 45 років;

для старшого офіцерського складу: майорів і підполковників – до 50 років; для полковників – до 55 років;

для вищого офіцерського складу – до 60 років;

для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу під час особливого періоду – до 60 років;

для вищого офіцерського складу під час особливого періоду – до 65 років.

Зверніть увагу! У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє добровільно мобілізуватись чоловікам старше 60 років. Крім бажання, такі чоловіки ще повинні мати високу професійну підготовку і гарний стан здоров'я.

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