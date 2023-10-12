В частности, важно наличие военного опыта. Если его нет, то до 25 лет мобилизовать не могут, но остается служба по контракту. Об этом и других нюансах мобилизации в Украине читайте в материале 24 Канала.
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Так, закон №9281 снизил призывной возраст для мужчин, ранее не воевавших, с 27 до 25. Мобилизация мужчин моложе 25 лет без боевого опыта незаконна и может обжаловаться в суде.
До какого возраста могут служить мужчины
В целом предельный возраст пребывания на службе – 60 лет. Однако он может варьироваться в зависимости от звания:
- для рядового, младшего сержантского и старшинского состава, воюющих по контракту, – до 45 лет;
- для старшего сержантского и старшинского состава, воюющих по контракту, – до 50 лет;
- для высшего сержантского и старшинского состава, воюющих по контракту, – до 55 лет;
- для младшего офицерского состава – до 45 лет;
- для старшего офицерского состава: майоров и подполковников – до 50 лет; для полковников – до 55 лет;
- для высшего офицерского состава – до 60 лет;
- для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава во время особого периода – до 60 лет;
- для высшего офицерского состава в особый период – до 65 лет.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберег". Он будет содержать данные о месте рождения, возрасте, образовании, военно-учетной специальности, семейном положении и т.д.
- Спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что все военнообязанные в Украине могут стать на защиту своей страны. Поэтому должны быть к этому готовы.
- Кстати, не все работники ТЦК и СП имеют право проверять документы. Потому часто они это делают вместе с представителями Нацполиции.