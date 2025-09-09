Мобілізація в Україні підлягають чоловіки від 25 до 60 років, яких визнали придатними. За законом, військовозобов'язані також мають оновлювати дані, проходити ВЛК та дотримуватись військового обліку.

Чи стосується це чоловіків, які перебувають за кордоном, та що варто знати – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чи потрібно оновлювати дані за кордоном?

Норми щодо оновлення даних стосуються і військовозобов'язаних українців за кордоном. Тепер без військово-облікових документів чоловіки не зможуть оформити внутрішній чи закордонний паспорт і отримати консульські послуги.

Щоб уникнути проблем, вони мали протягом 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію оновити свої персональні дані.

Важливо! З квітня 2025 року працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевіряють статус військовозобов'язаного обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

У вересні 2024 року до парламенту внесли законопроєкт №12076, який передбачав зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", зокрема щодо постановки на облік 17-річних.

Наразі документ уже набув чинності: юнакам не потрібно проходити ВЛК перед реєстрацією, а на облік вони мають ставати з 1 січня до 31 липня того року, коли їм виповнюється 17.

У липні 2025 в Україні також запровадили автоматичну систему постановки на військовий облік. Система працює через інтеграцію реєстру "Оберіг" із базами Державної міграційної служби. Відтак українці можуть стати на облік без черг, збору паперів і проходження військово-лікарської комісії.

Зазначається, що це рішення підходить зокрема для військовозобов'язаних за кордоном та тим, кому від 17 до 25 років.

Мобілізація в Україні: останні новини