Чи стосується це чоловіків, які перебувають за кордоном, та що варто знати – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чи потрібно оновлювати дані за кордоном?

Норми щодо оновлення даних стосуються і військовозобов'язаних українців за кордоном. Тепер без військово-облікових документів чоловіки не зможуть оформити внутрішній чи закордонний паспорт і отримати консульські послуги.

Щоб уникнути проблем, вони мали протягом 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію оновити свої персональні дані.

Важливо! З квітня 2025 року працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевіряють статус військовозобов'язаного обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

У вересні 2024 року до парламенту внесли законопроєкт №12076, який передбачав зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", зокрема щодо постановки на облік 17-річних.

Наразі документ уже набув чинності: юнакам не потрібно проходити ВЛК перед реєстрацією, а на облік вони мають ставати з 1 січня до 31 липня того року, коли їм виповнюється 17.

У липні 2025 в Україні також запровадили автоматичну систему постановки на військовий облік. Система працює через інтеграцію реєстру "Оберіг" із базами Державної міграційної служби. Відтак українці можуть стати на облік без черг, збору паперів і проходження військово-лікарської комісії.

Зазначається, що це рішення підходить зокрема для військовозобов'язаних за кордоном та тим, кому від 17 до 25 років.

