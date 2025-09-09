Касается ли это мужчин, которые находятся за границей, и что стоит знать – читайте в материале 24 Канала.

Нужно ли обновлять данные за рубежом?

Нормы по обновлению данных касаются и военнообязанных украинцев за рубежом. Теперь без военно-учетных документов мужчины не смогут оформить внутренний или заграничный паспорт и получить консульские услуги.

Чтобы избежать проблем, они должны были в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации обновить свои персональные данные.

Важно! С апреля 2025 года работники зарубежных подразделений ГП "Документ" проверяют статус военнообязанного учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

В сентябре 2024 года в парламент внесли законопроект №12076, который предусматривал изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", в частности относительно постановки на учет 17-летних.

Сейчас документ уже вступил в силу: юношам не нужно проходить ВВК перед регистрацией, а на учет они должны становиться с 1 января по 31 июля того года, когда им исполняется 17.

В июле 2025 в Украине также ввели автоматическую систему постановки на воинский учет. Система работает через интеграцию реестра "Оберег" с базами Государственной миграционной службы. Поэтому украинцы могут стать на учет без очередей, сбора бумаг и прохождения военно-врачебной комиссии.

Отмечается, что это решение подходит в частности для военнообязанных за рубежом и тем, кому от 17 до 25 лет.

