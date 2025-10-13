Людина може отримати повістку повторно, якщо не з'явилася в ТЦК після першого виклику. Згідно з новим законом, у разі невиконання військовозобов'язаними та резервістами своїх обов'язків, до таких осіб може застосовуватися тимчасове обмеження за рішенням суду на право керування особистим транспортом.

Хто може отримати повторну повістку?

Відповідно до законів України, усі військовозобов’язані протягом семи днів після зміни будь-яких облікових даних мають повідомляти ТЦК. Це стосується зміни місця проживання, роботи, сімейного стану тощо.

Водночас у разі невиконання військовозобов'язаним своїх обов'язків ТЦК має право звернутися до Нацполіції для адміністративного затримання та приведення людини. Якщо це неможливо здійснити, ТЦК надсилає громадянину лист з вимогою щодо виконання обов'язків.

У разі невиконання цієї вимоги протягом 10 днів, ТЦК може звернутися до суду з проханням про обмеження у праві керування автомобілем. Однак, і це обмеження не може бути застосоване, якщо кермування – це основне джерело заробітку людини або авто є необхідністю, оскільки в родині є людина з інвалідністю,

Адвокат Ростислав Кравець зазначив, що щодо ігнорування повістки передбачена також адміністративна відповідальність – у вигляді штрафу, та кримінальна відповідальність за ігнорування вказівок щодо мобілізації – обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі до п'яти років. Але треба мати на увазі, що кожен з таких випадків розглядають індивідуально та з використанням цілого комплексу заходів.

Відповідно до законодавства, штрафи для людей, які ухиляються від мобілізації, такі:

за недотримання правил військового обліку накладається штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень;

за порушення повторно або в особливий період сума зростає до 17 000-25 500 гривень;

також передбачена відповідальність за порушення законодавства, що стосуються оборони та мобілізації.

Відомо, що у березні 2025 року парламент ухвалив законопроєкт, що передбачає знижку на штраф від ТЦК для військовозобов’язаних, які сплатять їх добровільно.

