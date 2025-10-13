Каковы последствия игнорирования повторной повестки и кто может ее получить
- Лица, которые не явились в ТЦК после первого вызова, могут получить повторную повестку и столкнуться с административным задержанием или ограничением в праве управления автомобилем по решению суда.
- За игнорирование повестки предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность, включая ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет.
Человек может получить повестку повторно, если не явился в ТЦК после первого вызова. Согласно новому закону, в случае невыполнения военнообязанными и резервистами своих обязанностей, к таким лицам может применяться временное ограничение по решению суда на право управления личным транспортом.
Об этом пишет 24 Канал. В правилах мобилизации в октябре 2025 года разобрались в Эспрессо.
Кто может получить повторную повестку?
Согласно законам Украины, все военнообязанные в течение семи дней после изменения любых учетных данных должны сообщать ТЦК. Это касается изменения места жительства, работы, семейного положения и тому подобное.
В то же время в случае невыполнения военнообязанным своих обязанностей ТЦК имеет право обратиться в Нацполицию для административного задержания и приведения человека. Если это невозможно осуществить, ТЦК направляет гражданину письмо с требованием о выполнении обязанностей.
В случае невыполнения этого требования в течение 10 дней, ТЦК может обратиться в суд с просьбой об ограничении в праве управления автомобилем. Однако, и это ограничение не может быть применено, если вождение – это основной источник заработка человека или авто является необходимостью, поскольку в семье есть человек с инвалидностью,
– объясняют в издании.
Адвокат Ростислав Кравец отметил, что по игнорированию повестки предусмотрена также административная ответственность – в виде штрафа, и уголовная ответственность за игнорирование указаний по мобилизации – ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы до пяти лет. Но надо иметь в виду, что каждый из таких случаев рассматривают индивидуально и с использованием целого комплекса мер.
В соответствии с законодательством, штрафы для людей, которые уклоняются от мобилизации, такие:
- за несоблюдение правил воинского учета налагается штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен;
- за нарушение повторно или в особый период сумма возрастает до 17 000-25 500 гривен;
- также предусмотрена ответственность за нарушение законодательства, касающиеся обороны и мобилизации.
Известно, что в марте 2025 года парламент принял законопроект, предусматривающий скидку на штраф от ТЦК для военнообязанных, которые оплатят их добровольно.
Последние новости о мобилизации: что известно?
Адвокат объяснила, что уплата штрафа за нарушение правил воинского учета не всегда снимает статус "в розыске". Случаи с неправомерными штрафами от ТЦК обычно решают в суде, но это может затянуться на месяцы, а за это время могут прислать новые повестки.
К слову, Рада разрешила критическим предприятиям бронировать людей на 45 дней, если у них ненадлежащим образом оформлены учетные документы.
Бронирование касается военнообязанных работников критических и оборонно-промышленных предприятий.