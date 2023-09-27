Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік до кінця 2026 року, – Ляшко

Для військовозобов'язаних жінок із медичною освітою з 1 жовтня принципових змін не буде. Вони до кінця 2026 року повинні стати на військовий облік.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє 24 Канал.

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Жінки з медосвітою мають стати на військовий облік

Ляшко розповів, що з 1 жовтня нічого не зміниться. Адже медичні професії та фармацевтична освіта для жінок з часів Незалежності підпадали під перелік тих спеціальностей, які входили до військового обліку і який затверджувався наказом міністра оборони.

Тому змін не відбувається, окрім тих, які зробила Верховна Рада, вносячи зміни в закон про військовий облік. Медичні професії виокремили вже прямо в законі, зазначивши, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою підлягають постановці на військовий облік, а також і інші спеціальності, які визначені у переліку, затвердженому наказом Міністерства оборони,

– пояснив міністр.

Він нагадав, що Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що з 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою повинні стати на облік у центрах комплектування до кінця 2026 року.

Водночас до постанови уряду, яка регулює питання перетину державного кордону, поки що не внесли змін щодо жінок з медичною та фармацевтичною освітою.

"Обмеження щодо жінок з медичною або фармацевтичною освітою можуть застосовуватися тільки тоді, коли такі жінки перебувають на державних посадах, в центральних органах виконавчої влади або є народними депутатами чи депутатами місцевих рад. Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, на жінок-медиків можуть поширюватися обмеження щодо перетину державного кордону. Інших змін немає і не планується", – заявив Ляшко.

За його словами, кожен суб'єкт господарювання має у структурі людину, яка веде мобілізаційний облік.

"Ведуться певні списки, які діляться на категорії: офіцерський, старшинський, рядовий склад. Ці дані передаються до центру комплектувань. Тому зараз є законодавча вимога, є встановлений порядок, є певна інструкція Міністерства оборони, що повинні всі зробити, за якою формою подати ці документи", – підсумував міністр.

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