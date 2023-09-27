Втім, для деяких категорій обмеження все ж таки є. Детальніше про це – розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чи можуть жінки-медики виїхати за кордон після постановки на облік

Як зазначив Ляшко, питання перетину через державний кордон жінок із медичною та фармацевтичною освітою регулюється окремою постановою уряду. Ініціатором змін завжди є МВС, оскільки вони координують діяльність ДПСУ.

Жодних змін щодо перетину державного кордону жінок з медичною, фармацевтичною освітою до цієї постанови внесено не було,

– наголосив міністр.

За його словами, обмеження для жінок-медиків та жінок-фармацевтів можуть стосуватися лише тих, хто перебуває на державних посадах, у центральних органах виконавчої влади чи є народними депутатами або депутатами місцевих рад.

"Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, для жінок-медиків можуть поширюватися ці обмеження щодо перетину держкордону. Інших змін у перетині держкордону немає і не планується", – зауважив Ляшко.

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