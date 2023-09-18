Ухвалений закон Верховної Ради від 7 жовтня 2022 року про внесення змін до статті 1 закону №6482 про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, також можуть стати на облік за власним бажанням, пише 24 Канал.

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Які категорії жінок мають стати на облік в ТЦК та СП

З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи,

– розповіли військові Сухопутних військ.

Окрім того, стати на облік повинні жінки, яким це дозволяє здоров'я. Винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці. Вони є непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності.

Якщо жінка вже призвана на службу, то вона може звільнитись у зв'язку з вагітністю та перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до 3 років. Окрім того, право на відстрочку мають медики, які:

виховують дітей самостійно;

мають 3 і більше неповнолітніх дітей;

виховують дитину з інвалідністю;

мають чоловіка, що служить в ЗСУ.

Яка відповідальність за ухилення від обліку

Якщо жінка-лікар, медсестра чи працівниця фармацевтичної галузі не з'явилась у Територіальний центр комплектування та Соціальної підтримки, то їй може загрожувати штраф – 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 – 1700 гривень.

Зверніть увагу! Взяття на облік не означає негайну мобілізацію. Проте таких жінок можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У такому разі жінки виконують військовий обов'язок, як і чоловіки.

Які жінки стають на облік за бажанням

Військовий облік жінок у 2023 році регулюється указом Міністерства оборони України № 35, який передбачає, що жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть за власним бажанням стати на облік у ТЦК та СП.

Мовиться про жінок біологів, ветеринарів, хіміків, географів, кухарів, психологів, менеджерів, перекладачів тощо. Повний перелік прописаний у наказі Міноборони.