Принятий закон Верховной Рады от 7 октября 2022 года о внесении изменений в статью 1 закона №6482 о воинской обязанности и военной службе предусматривает также, что женщины с другими специальностями, родственными военной, также могут встать на учет по собственному желанию, пишет 24 Канал.

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Какие категории женщин должны стать на учет в ТЦК и СП

С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы,

– рассказали военные Сухопутных войск.

Кроме того, стать на учет должны женщины, которым это позволяет здоровье. Исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. Они непригодны к военной службе, независимо от срока и течения беременности.

Если женщина уже призвана на службу, она может уволиться в связи с беременностью и пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Кроме того, право на отсрочку имеют медики, которые:

воспитывают детей самостоятельно;

имеют 3 и больше несовершеннолетних детей;

воспитывают ребенка с инвалидностью;

имеют мужа, служащего в ВСУ.

Какая ответственность за уклонение от учета

Если женщина-врач, медсестра или работница фармацевтической отрасли не явилась в Территориальный центр комплектования и Социальной поддержки, то ей может грозить штраф – 50 – 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 – 1700 гривен.

Обратите внимание! Взятие на учет не означает немедленную мобилизацию. Однако таких женщин могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В таком случае женщины выполняют воинскую обязанность, как и мужчины.

Какие женщины становятся на учет по желанию

Военный учет женщин в 2023 году регулируется указом Министерства обороны Украины № 35, который предусматривает, что женщины с другими специальностями, родственными военной, могут по собственному желанию стать на учет в ТЦК и СП.

Речь идет о женщинах биологах, ветеринарах, химиках, географах, поварах, психологах, менеджерах, переводчиках и так далее. Полный список прописан в приказе Минобороны.