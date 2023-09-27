Впрочем, для некоторых категорий ограничения все же есть. Детальнее об этом – рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Могут ли женщины-медики выехать за границу после постановки на учет
Как отметил Ляшко, вопрос пересечения через государственную границу женщин с медицинским и фармацевтическим образованием регулируется отдельным постановлением правительства. Инициатором изменений всегда МВД, поскольку они координируют деятельность ГПСУ.
Никаких изменений по пересечению государственной границы женщин с медицинским, фармацевтическим образованием в это постановление внесено не было,
– подчеркнул министр.
По его словам, ограничения для женщин-медиков и женщин-фармацевтов могут относиться только к тем, кто находится на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов.
"Именно тогда, как и для всех других госслужащих, для женщин-медиков могут распространяться эти ограничения по пересечению госграницы. Других изменений в пересечении госграницы нет и не планируется", – отметил Ляшко.
Кто из женщин не подлежит мобилизации
- женщины с инвалидностью;
- женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины, на иждивении которых совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- женщины, имеющие мужчину с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей мужчины из числа лиц с инвалидностью I или II группы.