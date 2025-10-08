Відповідно до постанови Кабміну, українців віком від 25 до 60 років ставитимуть на облік у ТЦК автоматично. За словами адвокатів, тепер ТЦК матимуть більше даних про військовозобов'язаних.

Які дані може отримати ТЦК?

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, що ТЦК можуть отримати доступ до інформації з демографічного реєстру про місце реєстрації військовозобов'язаного.

За її словами, якщо в застосунку Резерв+ немає інформації про інше місце проживання, то чоловіка будуть ставити на облік за адресою реєстрації.

Не варто забувати, якщо ми говоримо про медиків, про осіб, які мають спеціальність, суміжною з військово-обліковою, то цю інформацію надає вищий навчальний заклад або технікум. Інформацію про те, що особа закінчила навчання та отримала медичну спеціальність,

– додала Аніщенко.

Важливо! Постановка на військовий облік відбувається за місцем реєстрації або фактичного перебування військовозобов'язаної особи.

Адвокатка навела приклад із практики: жінка мала фармацевтичну освіту, але працювала продавцем. За запитом ТЦК підприємство підтвердило, що у них є особа з фармацевтичною спеціальністю, про що був запис у трудовій книжці. За її словами, всі підприємства повинні проходити таку перевірку з ТЦК.

Тим часом адвокат Роман Сімутін зазначив, що ТЦК можуть мати доступ і до медичної документації.

До того ж у демографічному реєстрі, яким, ймовірно, зможе користуватись ТЦК, є відомості про паспортні дані особи. Як наслідок, система може отримати доступ до таких даних:

прізвище, ім'я, по батькові;

фото;

місце реєстрації;

інформацію про сімейний стан;

інформацію про стан здоров'я;

ймовірно, обмежену частину інформації від банків, але не про стан банківських рахунків.

