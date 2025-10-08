Новий механізм мобілізації: які дані отримають ТЦК та де шукатимуть військовозобов'язаних
- Кабмін постановив автоматично ставити на облік у ТЦК українців віком від 25 до 60 років.
- ТЦК можуть отримати доступ до демографічного реєстру та медичної документації для збору даних про військовозобов'язаних.
Відповідно до постанови Кабміну, українців віком від 25 до 60 років ставитимуть на облік у ТЦК автоматично. За словами адвокатів, тепер ТЦК матимуть більше даних про військовозобов'язаних.
Які дані може отримати ТЦК?
Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, що ТЦК можуть отримати доступ до інформації з демографічного реєстру про місце реєстрації військовозобов'язаного.
За її словами, якщо в застосунку Резерв+ немає інформації про інше місце проживання, то чоловіка будуть ставити на облік за адресою реєстрації.
Не варто забувати, якщо ми говоримо про медиків, про осіб, які мають спеціальність, суміжною з військово-обліковою, то цю інформацію надає вищий навчальний заклад або технікум. Інформацію про те, що особа закінчила навчання та отримала медичну спеціальність,
– додала Аніщенко.
Важливо! Постановка на військовий облік відбувається за місцем реєстрації або фактичного перебування військовозобов'язаної особи.
Адвокатка навела приклад із практики: жінка мала фармацевтичну освіту, але працювала продавцем. За запитом ТЦК підприємство підтвердило, що у них є особа з фармацевтичною спеціальністю, про що був запис у трудовій книжці. За її словами, всі підприємства повинні проходити таку перевірку з ТЦК.
Тим часом адвокат Роман Сімутін зазначив, що ТЦК можуть мати доступ і до медичної документації.
До того ж у демографічному реєстрі, яким, ймовірно, зможе користуватись ТЦК, є відомості про паспортні дані особи. Як наслідок, система може отримати доступ до таких даних:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- фото;
- місце реєстрації;
- інформацію про сімейний стан;
- інформацію про стан здоров'я;
- ймовірно, обмежену частину інформації від банків, але не про стан банківських рахунків.
В Україні дозволили брати на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Для укладання контракту потрібно пройти військово-лікарську комісію, отримати висновок про придатність та згоду від командира військової частини.
До того ж Україна планує загалом поступово переходити на контрактну армію. Щоб стимулювати людей приєднуватися до лав ЗСУ, їм пропонуватимуть винагороду.
У додатку Резерв+ планують розширити функціонал для сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Деякі громадяни зможуть протестувати сервіс, отримавши доступ до нових можливостей.