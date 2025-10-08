Новый механизм мобилизации: какие данные получат ТЦК и где будут искать военнообязанных
- Кабмин постановил автоматически ставить на учет в ТЦК украинцев в возрасте от 25 до 60 лет.
- ТЦК могут получить доступ к демографическому реестру и медицинской документации для сбора данных о военнообязанных.
Согласно постановлению Кабмина, украинцев в возрасте от 25 до 60 лет будут ставить на учет в ТЦК автоматически. По словам адвокатов, теперь ТЦК будут иметь больше данных о военнообязанных.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Какие данные может получить ТЦК?
Адвокат Екатерина Анищенко объяснила, что ТЦК могут получить доступ к информации из демографического реестра о месте регистрации военнообязанного.
По ее словам, если в приложении Резерв+ нет информации о другом месте жительства, то мужчину будут ставить на учет по адресу регистрации.
Не стоит забывать, если мы говорим о медиках, о лицах, которые имеют специальность, смежной с военно-учетной, то эту информацию предоставляет высшее учебное заведение или техникум. Информацию о том, что лицо закончило обучение и получило медицинскую специальность,
– добавила Анищенко.
Важно! Постановка на воинский учет происходит по месту регистрации или фактического пребывания военнообязанного лица.
Адвокат привела пример из практики: женщина имела фармацевтическое образование, но работала продавцом. По запросу ТЦК предприятие подтвердило, что у них есть лицо с фармацевтической специальностью, о чем была запись в трудовой книжке. По ее словам, все предприятия должны проходить такую проверку с ТЦК.
Тем временем адвокат Роман Симутин отметил, что ТЦК могут иметь доступ и к медицинской документации.
К тому же в демографическом реестре, которым, вероятно, сможет пользоваться ТЦК, есть сведения о паспортных данных лица. Как следствие, система может получить доступ к таким данным:
- фамилия, имя, отчество;
- фото;
- место регистрации;
- информацию о семейном положении;
- информацию о состоянии здоровья;
- вероятно, ограниченную часть информации от банков, но не о состоянии банковских счетов.
