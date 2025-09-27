Україна планує поступово переходити на контрактну армію. Щоб стимулювати людей приєднувати до лав ЗСУ, їм пропонуватимуть винагороду.

В інтерв'ю для NTA секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко розповів, що контрактникам в українській армії підвищать виплати, передає 24 Канал.

Яку мотивацію для контрактників готує влада?

За словами нардепа, влада розробляє механізм, за якого мобілізовані, які підпишуть контракт із ЗСУ, отримають грошову винагороду. Точну суму Костенко наразі сказати не може, адже рішення ще у процесі реалізації. Попередньо, йдеться про один або два мільйони гривень.

Механізм працюватиме наступним чином. Мобілізованому пропонуватимуть підписати контракт із ЗСУ за певну суму грошей. Ці кошти доплачуватимуть до його основної зарплати протягом строку, на який підписано контракт.

Передбачається, що контракт укладатимуть щонайменше на 2 роки. У такий спосіб вдасться "вбити два зайці": підвищити зарплату контрактникам, щоб їх утримати, і визначити чіткі терміни служби – два чи три роки.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна має рухатися у напрямку повністю контрактної армії.

Що відомо про мобілізацію в Україні?