Вперше в історії українського парламентаризму: 2 роки тому з'явилась монобільшість

Рівно 2 роки тому вперше в історії українського парламентаризму з'явилася монобільшість. За цей час Верховна Рада та сам інститут народного депутата змінювалися.

Але довіра українців до головного законодавчого органу досі залишається однією із найнижчих серед інститутів влади. Про це в ефірі 24 каналу розповіла Тетяна Кругова.

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За даними дослідження Центру Разумкова, яке провели навесні 2021 року, лише 2% наших громадян повністю довіряють парламенту. Від "слуг народу", які отримали повний контроль над Радою, сформували уряд і взяли на себе відповідальність за зміни в країні, очікували нульової толерантності до корупції і нової якості роботи.

Нардепів супроводили скандали

Але нардепи не надто відставали від своїх попередників за скандалами, які їх супроводжували. Наприклад, у 2020 році НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника "Слуги народу" – Олександра Юрченка.

Нардеп Євген Брагар радив бабусі продати собаку, щоб заплатити за комуналку. На той час очільник комітету закордонних справ Богдан Яременко втрапив у секс-скандал. Відповідний список можна довго продовжувати.

Законопроєкти з корупціогенними факторами

За 2 роки робити найбільше законопроєктів з корупціогенними факторами подали представники монобільшості. Лідирує в рейтингу Данило Гетманцев – голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

В його доробку 30 корупціогенних законопроєктів. Втім варто зазначити, що він і подав найбільшу кількість законопроєктів.

Все ж нинішньому парламенту вдалося зробити більше на шляху свого реформування. Окрім посилення відповідальності за кнопкодавство та зняття недоторканності, з березня 2021 року нарешті запрацювала сенсорна кнопка, яка значно ускладнює можливість неперсонального голосування.

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Залишаються чутливими темами для реформи Ради – розробка та ухвалення закону про опозицію. А ще – скорочення кількості парламентських комітетів та зміни у підходах до їхнього формування. Також із року в рік переноситься питання ухвалення кодексу парламентської етики.