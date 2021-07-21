Впервые в истории украинского парламентаризма: 2 года назад появилось монобольшинство

Ровно 2 года назад впервые в истории украинского парламентаризма появилось монобольшинство. За это время Верховная Рада и сам институт народного депутата менялись.

Но доверие украинцев к главному законодательному органу до сих пор остается одним из самых низких среди институтов власти. Об этом в эфире 24 канала рассказала Татьяна Круговая.

Читайте также В Раде появилось крупнейшее межфракционное депутатское объединение: кто его возглавил

По данным исследования Центра Разумкова, которое провели весной 2021 года, лишь 2% наших граждан полностью доверяют парламенту. От "Слуг народа", которые получили полный контроль над Радой, сформировали правительство и взяли на себя ответственность за изменения в стране, ожидали нулевой толерантности к коррупции и нового качества работы.

Нардепов сопровождали скандалы

Но нардепы не слишком отставали от своих предшественников по скандалам, которые их сопровождали. Например, в 2020 году НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника "Слуги народа" – Александра Юрченко.

Нардеп Евгений Брагар советовал бабушке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. В то время глава комитета иностранных дел Богдан Яременко попал в секс-скандал. Соответствующий список можно долго продолжать.

Законопроекты с коррупциогенными факторами

За 2 года делать больше всего законопроектов с коррупциогенными факторами подали представители монобольшинства. Лидирует в рейтинге Даниил Гетманцев – глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В его активе 30 коррупциогенных законопроектов. Впрочем стоит отметить, что он и подал наибольшее количество законопроектов.

Все же нынешнему парламенту удалось сделать больше на пути своего реформирования. Кроме усиления ответственности за кнопкодавство и снятия неприкосновенности, с марта 2021 года наконец заработала сенсорная кнопка, которая значительно усложняет возможность неперсонального голосования.

К теме Кадровые изменения, сенсорная кнопка, закон об олигархах: итоги политической сессии в Верховной Раде

Остаются чувствительными темами для реформы Рады – разработка и принятие закона об оппозиции. А еще – сокращение количества парламентских комитетов и изменение в подходах к их формированию. Также из года в год переносится вопрос принятия кодекса парламентской этики.