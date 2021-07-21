Але довіра українців до головного законодавчого органу досі залишається однією із найнижчих серед інститутів влади. Про це в ефірі 24 каналу розповіла Тетяна Кругова.

Читайте також У Раді з'явилося найбільше міжфракційне депутатське об'єднання: хто його очолив

За даними дослідження Центру Разумкова, яке провели навесні 2021 року, лише 2% наших громадян повністю довіряють парламенту. Від "слуг народу", які отримали повний контроль над Радою, сформували уряд і взяли на себе відповідальність за зміни в країні, очікували нульової толерантності до корупції і нової якості роботи.

Нардепів супроводили скандали

Але нардепи не надто відставали від своїх попередників за скандалами, які їх супроводжували. Наприклад, у 2020 році НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника "Слуги народу" – Олександра Юрченка.

Нардеп Євген Брагар радив бабусі продати собаку, щоб заплатити за комуналку. На той час очільник комітету закордонних справ Богдан Яременко втрапив у секс-скандал. Відповідний список можна довго продовжувати.

Законопроєкти з корупціогенними факторами

За 2 роки робити найбільше законопроєктів з корупціогенними факторами подали представники монобільшості. Лідирує в рейтингу Данило Гетманцев – голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Відзначимо! В його доробку 30 корупціогенних законопроєктів. Втім варто зазначити, що він і подав найбільшу кількість законопроєктів.

Все ж нинішньому парламенту вдалося зробити більше на шляху свого реформування. Окрім посилення відповідальності за кнопкодавство та зняття недоторканності, з березня 2021 року нарешті запрацювала сенсорна кнопка, яка значно ускладнює можливість неперсонального голосування.

До теми Кадрові зміни, сенсорна кнопка, закон про олігархів: підсумки політичної сесії у Верховній Раді

Залишаються чутливими темами для реформи Ради – розробка та ухвалення закону про опозицію. А ще – скорочення кількості парламентських комітетів та зміни у підходах до їхнього формування. Також із року в рік переноситься питання ухвалення кодексу парламентської етики.