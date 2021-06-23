За час роботи дев'ятого скликання з 2 тисяч поданих обранцями законопроєктів у 257 експерти виявили моменти, тісно пов'язані з корупцією. Основним критерієм цього антирейтингу стала кількість так званих корупційних законопроєктів.

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Найбільше корупційних законопроєктів реєструє "Слуга народу"

Загалом найбільше законопроєктів реєструє монобільшість "Слуга народу". Втім найбільша кількість поданих корупційних проєктів закону надійшла від депутатської групи "Довіра".

Наздоганяє її ще одна група – "За майбутнє". Водночас найменший відсоток корупційних ризиків виявили у проєктах партій "Голос" та "ЄС".

"Корупція в законах – одна з найбільш небезпечних форм корупції, тому що з нею найважче боротися. Це коли схема, оборудка закладена в документі, який називається "закон України". Фактично мовиться про легалізацію, про оборону від усіх корупційних розслідувань", – пояснив ексголова Комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв.



Автори законопроєктів з корупційними ризиками / Інфографіка "Інститут законодавчих ідей"

Антирейтинг визначали за 4 факторами

Корупційним ризиком називають ситуацію, коли окрема норма законопроєкту сама по собі чи в сукупності з іншими нормами створює ризики скоєння корупційних правопорушень. Оцінювали їх за 4 факторами:

неправильне визначення в тексті посадовців, які наділені повноваженнями;

недоліки, закладені в публічні процедури, які натякають на бажання посадовців обійти систему публічних закупівель;

ризики у сфері внутрішньої роботи – коли чиновники можуть призначатись без конкурсів;

юридичні ризики – коли одна норма суперечить іншій.

За словами аналітика "Інституту законодавчих ідей" Тараса Рябченка, найбільше законопроєктів з корупційними ризиками стосуються 5 сфер: промислово-економічної, податково-бюджетної, правової, правоохоронної та антикорупційної.

Антикорупційну експертизу здійснюють НАЗК, комітет ВР з питань антикорупційної політики та "Інститут законодавчих ідей". Наявність хоча б одного негативного висновку від будь-якого з цих суб'єктів автоматично призводить до того, що законопроєкт визнається корупційним, а всі автори-нардепи потрапляють в рейтинг,

– пояснив він.

Експерти склали і так званий рейтинг "відмінників". До нього увійшли 22 народні обранці з різних фракцій – з усіх 424 депутатів дев'ятого скликання. Після парламентських канікул таку оцінку обіцяють робити двічі на місяць.



Депутати, які не подавали корупційні законопроєкти / Інфографіка "Інститут законодавчих ідей"