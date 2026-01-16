Де вдарять найбільші морози до -23, і чи засипле Україну снігом
- У північних та Вінницькій областях очікуються морози до -23 градусів.
- Водночас на Закарпатті температура вночі складе від -3 до -11 градусів.
Холодна погода утримається в Україні ще щонайменше протягом трьох наступник діб. У деяких областях температура впаде нижче -20, а подекуди – може бути близько 0.
На дорогах місцями також буде ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Де вдарять морози до -23 і коли випаде сильний сніг в Україні
В яких областях буде найхолодніше?
Найближчими днями температура повітря у нічний час коливатиметься від 13 до 20 градусів морозу. У північних та Вінницькій областях подекуди очікується від 21 до 23 градусів морозу.
Протягом дня стовпчики термометрів здебільшого показуватимуть від 9 до 14 градусів морозу. У південній, південно-східній частинах та на Прикарпатті, як очікується, буде дещо тепліше.
На цій території в період з 17 по 18 січня у нічні години температура повітря становитиме від 8 до 13 градусів морозу, вдень, як зазначається, вона буде в діапазоні від 4 до 9 градусів морозу.
Найбільш комфортною погода поки буде лише на Закарпатті. Там температура повітря вночі становитиме від 3 до 11 градусів морозу, вдень вона буде в межах від 0 до 5 градусів морозу.
Де випаде сніг?
Сильних снігопадів найближчим часом не буде, проте у п'ятницю, 16 січня, на сході та південному сході можливий помірний сніг. В інших областях опади здебільшого будуть незначними.
Водночас вітер цими днями, як зауважують синоптики, рухатиметься у північно-східному напрямку, у західній частині – південно-східному, і зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду.
Яку погоду чекати?
Наталія Птуха повідомляла, що ознак можливого послаблення морозів або повернення тепла наразі немає. Зменшення холоду найближчим часом можливе лише на Закарпатті.
Синоптик Віталій Постригань також попереджав, що відчутні морози ще утримаються в Україні, й у короткострокових прогнозах наразі не передбачається відчутного потепління.