Де вдарять найбільші морози до -23, і чи засипле Україну снігом

Холодна погода утримається в Україні ще щонайменше протягом трьох наступник діб. У деяких областях температура впаде нижче -20, а подекуди – може бути близько 0.

На дорогах місцями також буде ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

В яких областях буде найхолодніше?

Найближчими днями температура повітря у нічний час коливатиметься від 13 до 20 градусів морозу. У північних та Вінницькій областях подекуди очікується від 21 до 23 градусів морозу.

Протягом дня стовпчики термометрів здебільшого показуватимуть від 9 до 14 градусів морозу. У південній, південно-східній частинах та на Прикарпатті, як очікується, буде дещо тепліше.

На цій території в період з 17 по 18 січня у нічні години температура повітря становитиме від 8 до 13 градусів морозу, вдень, як зазначається, вона буде в діапазоні від 4 до 9 градусів морозу.

Найбільш комфортною погода поки буде лише на Закарпатті. Там температура повітря вночі становитиме від 3 до 11 градусів морозу, вдень вона буде в межах від 0 до 5 градусів морозу.

Де випаде сніг?

Сильних снігопадів найближчим часом не буде, проте у п'ятницю, 16 січня, на сході та південному сході можливий помірний сніг. В інших областях опади здебільшого будуть незначними.

Водночас вітер цими днями, як зауважують синоптики, рухатиметься у північно-східному напрямку, у західній частині – південно-східному, і зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду.

Яку погоду чекати?