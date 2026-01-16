Где ударят самые большие морозы до -23, и засыплет ли Украину снегом

Холодная погода сохранится в Украине еще как минимум в течение трех следующих суток. В некоторых областях температура упадет ниже -20, а кое-где может быть около 0.

На дорогах местами также будет гололедица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

В каких областях будет холоднее всего?

В ближайшие дни температура воздуха в ночное время будет колебаться от 13 до 20 градусов мороза. В северных и Винницкой областях местами ожидается от 21 до 23 градусов мороза.

В течение дня столбики термометров в основном будут показывать от 9 до 14 градусов мороза. В южной, юго-восточной частях и на Прикарпатье, как ожидается, будет несколько теплее.

На этой территории в период с 17 по 18 января в ночные часы температура воздуха составит от 8 до 13 градусов мороза, днем, как отмечается, она будет в диапазоне от 4 до 9 градусов мороза.

Наиболее комфортной погода пока будет только на Закарпатье. Там температура воздуха ночью составит от 3 до 11 градусов мороза, днем она будет в пределах от 0 до 5 градусов мороза.

Где выпадет снег?

Сильных снегопадов в ближайшее время не будет, однако в пятницу, 16 января, на востоке и юго-востоке возможен умеренный снег. В других областях осадки в основном будут незначительными.

В то же время ветер в эти дни, как отмечают синоптики, будет двигаться в северо-восточном направлении, в западной части – юго-восточном, и со скоростью от 5 до 12 метров в секунду.

Какую погоду ждать?