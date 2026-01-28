Україну накриють аномальні морози: коли знову похолоднішає до -20 градусів
- У лютому в Україні очікується нова хвиля морозів з температурою до -20 градусів, особливо в першій декаді.
- На Півночі та Заході морози триматимуться до кінця місяця.
У лютому Україну може накрити нова хвиля морозів. Із північного сходу Європи до нас рухатиметься арктичне повітря, яке принесе зміну погоди.
Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич в коментарі "Телеграфу".
Коли в Україні знову буде мороз?
У наступний місяць ще зберігатиметься морозна погода. Протягом лютого прогнозуються морози, подекуди температура впаде до -20 градусів.
Як розповідає Ігор Кібальчич, морози в першій декаді лютого не прогнозуються лише на Півдні. Тоді як в усіх інших регіонах на початку місяця буде дуже холодно, а з 8 – 10 січня морози слабшатимуть.
Водночас на Північному Заході 20-тиградусні морози триматимуться майже до кінця місяця.
Синоптики очікують, що рівень опадів буде трохи вищим за норму. У лютому може випасти на 10 – 40% більше дощів, за температури, нижче 0 градусів, буде йти сніг. Як пояснив Кібальчич, на опади впливатиме активізація південних циклонів у районі Середземного моря та Балкан.
Вже у третій декаді лютого дощів стане більше, але при цьому сніг також буде утримуватися. У деяких областях товщина покриву може досягати 35 – 45 сантиметрів.
У частині України в лютому прогнозують теплу температуру. Йдеться про крайній Південь, Крим, Приазов'я та Закарпаття. Там плюсові показники з'являтимуться до другої половини місяця. За словами синоптика, в цих регіонах середньомісячна температура теж зросте й навіть буде на 1 – 2 градуси вищою за норму.
У більшості ж областей температура залишатиметься близькою до норми, а на Півночі та Заході, ймовірно, буде нижчою на 2 – 5 градусів.
Яка погода прогнозується найближчим часом?
Протягом тижня в Україні може початися відлига. Однак кінець січня знову буде морозним. Синоптики прогнозують тумани та опади в більшості областей. На вихідних погода може впасти до 15 градусів морозу, крім території Південного Сходу.
У четвер, 29 січня, на території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У частині регіонів на дорогах буде ожеледиця. Денну температуру прогнозують на рівні 5 – 10 градусів тепла.
Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, коментуючи прогноз погоди на початок лютого, розповіла, що вночі в різних областях може бути від 13 до 18 градусів морозу. У денні години температура може підійматися до 8 – 14 градусів морозу.