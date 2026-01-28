Україну накриють аномальні морози: коли знову похолоднішає до -20 градусів

У лютому Україну може накрити нова хвиля морозів. Із північного сходу Європи до нас рухатиметься арктичне повітря, яке принесе зміну погоди.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич в коментарі "Телеграфу".

Коли в Україні знову буде мороз?

У наступний місяць ще зберігатиметься морозна погода. Протягом лютого прогнозуються морози, подекуди температура впаде до -20 градусів.

Як розповідає Ігор Кібальчич, морози в першій декаді лютого не прогнозуються лише на Півдні. Тоді як в усіх інших регіонах на початку місяця буде дуже холодно, а з 8 – 10 січня морози слабшатимуть.

Водночас на Північному Заході 20-тиградусні морози триматимуться майже до кінця місяця.

Синоптики очікують, що рівень опадів буде трохи вищим за норму. У лютому може випасти на 10 – 40% більше дощів, за температури, нижче 0 градусів, буде йти сніг. Як пояснив Кібальчич, на опади впливатиме активізація південних циклонів у районі Середземного моря та Балкан.

Вже у третій декаді лютого дощів стане більше, але при цьому сніг також буде утримуватися. У деяких областях товщина покриву може досягати 35 – 45 сантиметрів.

У частині України в лютому прогнозують теплу температуру. Йдеться про крайній Південь, Крим, Приазов'я та Закарпаття. Там плюсові показники з'являтимуться до другої половини місяця. За словами синоптика, в цих регіонах середньомісячна температура теж зросте й навіть буде на 1 – 2 градуси вищою за норму.

У більшості ж областей температура залишатиметься близькою до норми, а на Півночі та Заході, ймовірно, буде нижчою на 2 – 5 градусів.

Яка погода прогнозується найближчим часом?