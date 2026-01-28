Украину накроют аномальные морозы: когда снова похолодает до -20 градусов

В феврале Украину может накрыть новая волна морозов. С северо-востока Европы к нам будет двигаться арктический воздух, который принесет изменение погоды.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Смотрите также Ледяной апокалипсис: украинцы передвигаются на коньках, а машины примерзают к асфальту

Когда в Украине снова будет мороз?

В следующий месяц еще будет сохраняться морозная погода. В течение февраля прогнозируются морозы, местами температура упадет до -20 градусов.

Как рассказывает Игорь Кибальчич, морозы в первой декаде февраля не прогнозируются только на Юге. Тогда как во всех других регионах в начале месяца будет очень холодно, а с 8 – 10 января морозы будут ослабевать.

В то же время на Северо-Западе 20-тиградусные морозы будут держаться почти до конца месяца.

Синоптики ожидают, что уровень осадков будет немного выше нормы. В феврале может выпасть на 10 – 40% больше дождей, при температуре, ниже 0 градусов, будет идти снег. Как пояснил Кибальчич, на осадки будет влиять активизация южных циклонов в районе Средиземного моря и Балкан.

Уже в третьей декаде февраля дождей станет больше, но при этом снег также будет удерживаться. В некоторых областях толщина покрова может достигать 35 – 45 сантиметров.

В части Украины в феврале прогнозируют теплую температуру. Речь идет о крайнем Юге, Крыме, Приазовье и Закарпатье. Там плюсовые показатели будут появляться до второй половины месяца. По словам синоптика, в этих регионах среднемесячная температура тоже возрастет и даже будет на 1 – 2 градуса выше нормы.

В большинстве же областей температура будет оставаться близкой к норме, а на Севере и Западе, вероятно, будет ниже на 2 – 5 градусов.

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?