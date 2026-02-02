В Україні буде -30: в Укргідрометцентрі назвали дату нової хвилі морозів

Незабаром в Україні температура повітря дещо зросте, проте надалі очікується повернення холодного повітря та нової хвилі морозів. Зниження показників можливе вже з початком наступного тижня.

Таку інформацію розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі РБК-Україна.

Коли знову похолоднішає?

За її словами, в епіцентрі найсильніших морозів цієї зими опинилися північні регіони, зокрема Чернігівська та Сумська області. Там найближчими ночами можливе зниження в межах від 28 до 30 градусів морозу у нічні години.

Ще два дні потрібно потерпіти. Морози відступлять, але ненадовго. Уже з 9 числа знову зайде холодне повітря з півночі,

– попередила вона.

Згідно з прогнозами, найхолоднішою стане ніч на 3 лютого, після чого морози послабшають. На північному сході ще буде триматися мороз до 25 градусів морозу, але потім, як каже метеорологиня, він ослабне до 18 градусів морозу.

Чи аномальні такі морози?

Наталія Голеня пояснила, що зниження до 30 градусів морозу не є рекордними для України. У 2012 році в Київській області, зокрема в Баришівці, температура знижувалася до -32, тоді як у самому Києві фіксували -26,8 градуса.

Абсолютний мінімум в Україні становить мінус 42 градуси, такий показник свого часу зафіксували в Луганську. Для Київської області рекорд холоду сягає -39,4, а в столиці найнижча температура -32 градуси була ще у 1950-х роках.

Вона також нагадала, що в останні роки температура до -20 у Києві фіксувалася взимку 2021 року, і наголосила, що такі морози не є аномальними, бо хоч вони стаються нечасто, але є характерними для нашого клімату.

Як зміниться погода цього тижня?