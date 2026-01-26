Арктичне вторгнення суне в Україну: коли почнеться похолодання

Невдовзі циклонічні вихори з атмосферними фронтами значно ускладнять погоду. Найближчими днями очікується відчутне потепління, проте вже наприкінці місяця розпочнеться чергове похолодання на території України.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу".

Коли вдарять нові морози?

Синоптик повідомив, що наразі домінують атлантичні процеси, які посувають арктичний холод, проте це відбувається не досить швидко. Погода значно ускладниться 27 – 30 січня через циклонічні вихори з атмосферними фронтами.

Ми ще не перезимували. Найскладніший у погодному відношенні сезон триває... Вчора вдень в деяких європейських країнах фіксувався крижаний дощ, а вже у другій половині дня 26 січня його зафіксували в Україні,

– розповів Віталій Постригань.

За його словами, це небезпечно через утворення ожеледиці на дорогах. Поки очікується відчутне підвищення температури повітря, щоденні опади у різних фазах та слизота. Туман та сніговий покрив ускладнюватимуть рух транспорту.

Але, згідно з оновленими прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів, наприкінці січня до України можуть надходити активні південні циклони, які, як відомо, зазвичай приносять складні погодні умови.

Тому, за попередніми даними, вже у п'ятницю, 30 січня, радше за все на території України розпочнеться черговий період похолодання. Як зауважив експерт, у зв'язку з цим можна розраховувати на помірні морози наприкінці місяця.

Про що попереджали синоптики?