Чи має юридичну силу повістка, якщо чоловік отримав її у СМС

В Україні триває загальна мобілізація. Багатьох українців цікавить, чи має юридичну силу повістка, яка прийшла в СМС.

Правозахисник Олександр Павліченко розповів, чи має юридичну силу повістка, якщо чоловік її отримав у СМС.

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Чи чинна повістка, яка прийшла в СМС

Юрист наголосив, що повістка по СМС не тягне за собою жодних юридичних наслідків. Повістка повинна видаватися у письмовому вигляді.

Особа завжди може сказати, що вона це СМС-повідомлення не отримувала. Ця інформація призначена для особи, щоб з'ясувати, де вона і чи може з'явитися, аби отримати в належний спосіб повістку. Тому що повістка завжди вручається у письмовому вигляді, і ми чітко знаємо, як вона у законний спосіб має видаватися громадянину,

– заявив він.

Павліченко пояснив, що від початку повномасштабного вторгнення багато людей не проживають у місцях, де вони зареєстровані. Тож, на його думку, логічно, що такі СМС приходять.

Виникає питання, яким чином інформувати особу про те, що вона має бути хоча б зареєстрована за конкретним місцем проживання і для можливої мобілізації через райвійськкомат. Це абсолютно логічно. За моєю оцінкою, ці правила зараз відпрацьовують в Україні, і вони, повторюю, надзвичайно ліберальні, вони не є репресивними,

– сказав юрист.

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Види повісток в Україні / Інфографіка 24 Каналу

Хто має право вручати повістку

Принагідно нагадаємо, хто має право вручати повістку. Окрім представників військкомату повістку нині може вручати: