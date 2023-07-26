Имеет ли юридическую силу повестка, если мужчина получил ее в СМС

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Многих украинцев интересует, имеет ли юридическую силу пришедшая в СМС повестка.

Правозащитник Александр Павличенко рассказал, имеет ли юридическую силу повестка, если мужчина ее получил в СМС.

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Или действующая повестка, пришедшая в СМС

Юрист подчеркнул, что повестка по СМС не влечет никаких юридических последствий. Повестка должна выдаваться в письменном виде.

Лицо всегда может сказать, что оно это SMS-сообщение не получало. Эта информация предназначена для личности, чтобы выяснить, где она и может ли появиться, чтобы получить повестку. Потому что повестка всегда вручается в письменном виде, и мы четко знаем, как она законно должна издаваться гражданину,

– заявил он.

Павличенко пояснил, что с начала полномасштабного вторжения многие не проживают в местах, где они зарегистрированы. Так что, по его мнению, логично, что такие СМС приходят.

Возникает вопрос, каким образом информировать лицо о том, что оно должно быть хотя бы зарегистрировано по конкретному месту жительства и для возможной мобилизации через райвоенкомат. Это совершенно логично. По моей оценке, эти правила сейчас отрабатывают в Украине, и они, повторяю, чрезвычайно либеральны, они не репрессивны,

– сказал юрист.

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Виды повесток в Украине / Инфографика 24 Канала

Кто имеет право вручать повестку

Напомним, кто имеет право вручать повестку. Кроме представителей военкомата повестку в настоящее время может вручать: