Може торгуватися з владою, – Щербан про ліквідацію ОАСК

У ситуації довкола призначення Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу" буде судовий процес. Водночас наразі варіантів того, де розглядатимуть справу – небагато.

Мовитись може про Окружний адміністративний суд Києва – заангажований суд, який перебуває під загрозою ліквідації. Про це розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

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ОАСК може стати черговим інструментом

Законопроєкт щодо ліквідації ОАСК перебуває в парламенті і попри невідкладність його вже вчетверте не ставлять на порядок денний комітету, розповіла юристка.

Вона зауважила, що ситуація має вигляд того, що замість ліквідації суду влада намагається використати його навпаки у своїх інтересах. ОАСК також може стати інструментом, який власне стане на бік уряду та "Нафтогазу".

Тобто це дуже зручна історія, коли суд в процесі ліквідації може торгуватися з владою, як це вже неодноразово ми спостерігали раніше і за часів попередньої влади,

– зазначила Олена Щербан.

Чому питання "Нафтогазу" є важливим

У Міністерстві юстиції України не погодилися із заявою Національного агентства з питань запобігання корупції щодо незаконності призначення Юрія Вітренка. Мін'юст оскаржуватиме відповідний припис у суді.

Юристка ЦПК зазначила, що "Нафтогаз" є дуже серйозним і масштабним підприємством, яке володіє величезними ресурсами і кожна нова влада намагається впливати на нього та відповідні рішення.

"Очевидно, що пан Вітренко, з усією повагою, але запропонував (рішення щодо призначення – 24 канал), оскільки має певні політичні впливи, зв'язки і привілеї в Офісі Президента, оскільки власне з ініціативи Офісу він був призначений до Кабміну", – вважає Олена Щербан.

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Однак вона наголосила, що призначення Юрія Вітренка, очевидно, незаконне. Оскільки так само як закон забороняє прокурору після звільнення працювати адвокатом у тих справах, де він був прокурором – у випадку Вітренка закон забороняє працювати у підприємстві, яке він контролював на посаді у Кабміні, пояснила Щербан.

Тому це просто пряме порушення закону. Я навіть не бачу взагалі жодних обставин, за яких будь-який справедливий суд міг би тут стати чи на бік Кабміну, чи влади,

– зазначила юристка.

На її думку, це можливо лише за єдиного випадку, коли власне буде певна корупційна домовленість.

Щербан пояснила ситуацію навколо ОАСК: дивіться відео

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