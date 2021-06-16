Может торговаться с властью, – Щербан о ликвидации ОАСК

В ситуации вокруг назначения Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза" будет судебный процесс. В то же время пока вариантов того, где будут рассматривать дело – немного.

Речь может идти об окружном административном суде Киева – ангажированном суде, который находится под угрозой ликвидации. Об этом рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

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ОАСК может стать очередным инструментом

Законопроект о ликвидации ОАСК находится в парламенте и несмотря на неотложность, его уже в четвертый раз не ставят на повестку дня комитета, рассказала юрист.

Она отметила, что ситуация имеет вид того, что вместо ликвидации суда власть пытается использовать его наоборот в своих интересах. ОАСК также может стать инструментом, который собственно станет на сторону правительства и "Нафтогаза".

То есть это очень удобная история, когда суд в процессе ликвидации может торговаться с властью, как это уже неоднократно мы наблюдали раньше и во времена предыдущей власти,

– отметила Елена Щербан.

Почему вопрос "Нафтогаза" является важным

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Юрист ЦПК отметила, что "Нафтогаз" является очень серьезным и масштабным предприятием, которое обладает огромными ресурсами и каждая новая власть пытается влиять на него и соответствующие решения.

"Очевидно, что господин Витренко, со всем уважением, но предложил (решение о назначении – 24 канал), поскольку имеет определенные политические влияния, связи и привилегии в Офисе Президента, поскольку собственно по инициативе Офиса он был назначен в Кабмин", – считает Елена Щербан.

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Однако она подчеркнула, что назначение Юрия Витренко, очевидно, незаконно. Так же как закон запрещает прокурору после увольнения работать адвокатом в тех делах, где он был прокурором – в случае Витренко закон запрещает работать на предприятии, которое он контролировал на должности в Кабмине, пояснила Щербан.

Поэтому это просто прямое нарушение закона. Я даже не вижу вообще никаких обстоятельств, при которых любой справедливый суд мог бы здесь стать или на сторону Кабмина, или власти,

– отметила юрист.

По ее мнению, это возможно лишь при единственном случае, когда собственно будет определенная коррупционная договоренность.

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