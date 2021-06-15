Об этом рассказал директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский. Он отметил, что председатель правления остается действующим руководителем группы "Нафтогаз".

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Он добавил, что предприятия компании бесперебойно выполняют производственную программу, готовятся к отопительному сезону и выполняют собственно стратегические задачи, связанные с противодействием "Северному потоку-2" в частности.

Максим Белявский отметил, что юридическая позиция компании, которая ляжет в основу иска председателя правления по решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, обнародована на сайте. В ней, по словам директора по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза", обжалуются вопросы того, что Юрий Витренко как исполняющий обязанности министра энергетики – не совершал управления активами группы компании "Нафтогаз" и не был членом Кабмина.

Справка. В НАПК считают, что распоряжение о назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза" незаконно и должно быть отменено.

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Белявский отметил, что в распоряжении компании и в публичном пространстве есть научная экспертиза, которая доказывает, что в процедуре назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко нет никаких признаков относительно пункта 1 статьи 26 Закона о предотвращении коррупции.

Мы будем судиться как третья сторона, будем идти в общем иске Министерства юстиции. Мы присоединимся к исковому заявлению Министерства юстиции, сейчас находимся в рабочих переговорах с Минюстом,

– сказал Белявский.

Белявский о позиции "Нафтогаза" по Витренко: смотрите видео

Назначение Юрия Витренко: коротко