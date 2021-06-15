Про це розповів директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський. Він зазначив, що голова правління залишається чинним керівником групи "Нафтогаз".

До теми Незаконне призначення Вітренка у "Нафтогаз": Мін'юст оскаржить припис НАЗК

Він додав, що підприємства компанії безперебійно виконують виробничу програму, готуються до опалювального сезону та виконують власне стратегічні завдання, пов'язані з протидією "Північному потоку-2" зокрема.

Максим Білявський зазначив, що юридична позиція компанії, яка ляже в основу позову голови правління щодо рішення Національного агентства з питань запобігання корупції, оприлюднена на сайті. В ній, за словами директора з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу", оскаржуються питання того, що Юрій Вітренко як виконувач обов'язки міністра енергетики – не здійснював управління активами групи компанії "Нафтогаз" і не був членом Кабміну.

Довідка. У НАЗК вважають, що розпорядження щодо призначення Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу" незаконне і має бути скасоване.

У "Нафтогазі" відстоюватимуть позицію через суд

Білявський зауважив, що у розпорядженні компанії та у публічному просторі є наукова експертиза, яка обгрунтовує, що у процедурі призначення голови правління НАК "Нафтогазу України" Юрія Вітренка не має жодних ознак щодо пункту 1 статті 26 Закону щодо запобігання корупції.

Ми будемо позиватися як третя сторона, будемо йти у загальному позові від Міністерства юстиції. Ми долучимося до позовної заяви Міністерства юстиції, зараз перебуваємо у робочих перемовинах з Мін'юстом,

– сказав Білявський.

Білявський про позицію "Нафтогазу" щодо Вітренка: дивіться відео

Призначення Юрія Вітренка: коротко