Можна говорити не про мир, а про перемир'я, – Піонтковський про виграшну тактику України
Джерело:24 канал
Зараз слово "мир" нещадно експлуатується так званими його прихильниками. Однак справжній мир між Україною та Росією можливий лише за умови повернення окупованих територій Донбасу та Криму.
Як зазначив в ефірі 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський, зараз в України немає військової сили повернути окуповані території. У неї є ресурси попередити подальшу агресію Кремля, однак не повернути їх.
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Виграшна тактика
"Поки Володимир Путін живий, а його режим триває – він ніколи добровільно не поверне ці території. Тому зараз можна говорити не про мир, а про перемир'я", – заявив Піонтковський.
За словами публіциста, замість концепції мінських домовленостей – Україна має вимагати саме перемир'я з державою-агресоркою. На його думку, така активна наступальна підтримка позицій України дуже виграшна, і її точно підхоплять українці, міжнародна спільнота, і навіть ті ж партнери по нормандському формату.
Замість слів Сергія Лаврова про те, аби Володимир Зеленський "звивався на гачку мінських домовленостей" – хай Дмитро Козак, Лавров та Путін звиваються на гачку перемир'я на Донбасі. Нехай вони спробують знайти аргументи проти.
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Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки": головне
- У Парижі 26 січня стартувала зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". На перемовинах Україну представляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
- Також на зустрічі були: радник німецького канцлера Єнс Плетнер, радник французького президента Еммануель Бонн та заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак.
- Пізніше Єрмак поділився результатами понад 8-годинних перемовин. Він заявив, що головним їх досягненням було підтримання всіма учасниками сталого припинення вогню.
- Крім того, додав що радники обговорювали припинення війни, повернення українських територій та зняття тої напруги, яка зараз є. Водночас деескалацію навколо кордонів України.
- Радники "нормандської четвірки" наступного разу зустрінуться в Берліні 10 лютого. Про це заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр.