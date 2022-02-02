Можно говорить не о мире, а о перемирии, – Пионтковский о выигрышной тактике Украины
Источник:24 канал
Сейчас слово "мир" беспощадно эксплуатируется так называемыми его сторонниками. Однако настоящий мир между Украиной и Россией возможен только при условии возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Как отметил в эфире 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский, сейчас у Украины нет военной силы вернуть оккупированные территории. У нее есть ресурсы предупредить дальнейшую агрессию Кремля, однако не вернуть их.
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Выигрышная тактика
"Пока Владимир Путин жив, а его режим продолжается – он никогда добровольно не вернет эти территории. Поэтому сейчас можно говорить не о мире, а о перемирии", – заявил Пионтковский.
По словам публициста, вместо концепции минских договоренностей – Украина должна требовать именно перемирия с государством-агрессором. По его мнению, такая активная наступательная поддержка позиций Украины очень выигрышная, и ее точно подхватят украинцы, международное сообщество, и даже те же партнеры по нормандскому формату.
Вместо слов Сергея Лаврова о том, чтобы Владимир Зеленский "извивался на крючке минских договоренностей" – пусть Дмитрий Козак, Лавров и Путин извиваются на крючке перемирия на Донбассе. Пусть они попытаются найти аргументы против.
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Встреча советников лидеров "нормандской четверки": главное
- В Париже 26 января стартовала встреча советников лидеров "нормандской четверки". На переговорах Украину представлял глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- Также на встрече были: советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, советник французского президента Эммануэль Бонн и заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.
- Позже Ермак поделился результатами более 8-часовых переговоров. Он заявил, что главным их достижением было поддержание всеми участниками устойчивого прекращения огня.
- Кроме того, добавил, что советники обсуждали прекращение войны, возвращение украинских территорий и снятие того напряжения, которое сейчас есть.
- Советники "нормандской четверки" в следующий раз встретятся в Берлине 10 февраля. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.