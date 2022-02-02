Як зазначив в ефірі 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський, зараз в України немає військової сили повернути окуповані території. У неї є ресурси попередити подальшу агресію Кремля, однак не повернути їх.

Зверніть увагу Не віддамо жодної ділянки землі, яка ціна б не була, – Зеленський про війська Росії на кордоні

Виграшна тактика

"Поки Володимир Путін живий, а його режим триває – він ніколи добровільно не поверне ці території. Тому зараз можна говорити не про мир, а про перемир'я", – заявив Піонтковський.

За словами публіциста, замість концепції мінських домовленостей – Україна має вимагати саме перемир'я з державою-агресоркою. На його думку, така активна наступальна підтримка позицій України дуже виграшна, і її точно підхоплять українці, міжнародна спільнота, і навіть ті ж партнери по нормандському формату.

Замість слів Сергія Лаврова про те, аби Володимир Зеленський "звивався на гачку мінських домовленостей" – хай Дмитро Козак, Лавров та Путін звиваються на гачку перемир'я на Донбасі. Нехай вони спробують знайти аргументи проти. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Піонтковський про виграшну тактику України: дивіться трансляцію Романа Цимбалюка



Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки": головне