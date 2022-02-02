Как отметил в эфире 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский, сейчас у Украины нет военной силы вернуть оккупированные территории. У нее есть ресурсы предупредить дальнейшую агрессию Кремля, однако не вернуть их.

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Выигрышная тактика

"Пока Владимир Путин жив, а его режим продолжается – он никогда добровольно не вернет эти территории. Поэтому сейчас можно говорить не о мире, а о перемирии", – заявил Пионтковский.

По словам публициста, вместо концепции минских договоренностей – Украина должна требовать именно перемирия с государством-агрессором. По его мнению, такая активная наступательная поддержка позиций Украины очень выигрышная, и ее точно подхватят украинцы, международное сообщество, и даже те же партнеры по нормандскому формату.

Вместо слов Сергея Лаврова о том, чтобы Владимир Зеленский "извивался на крючке минских договоренностей" – пусть Дмитрий Козак, Лавров и Путин извиваются на крючке перемирия на Донбассе. Пусть они попытаются найти аргументы против. Андрей Пионтковский Российский публицист

Пионтковский о выигрышной тактике Украины: смотрите трансляцию Романа Цимбалюка​



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