Чи можуть мобілізувати заброньованого працівника: як діяти, якщо отримали повістку

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає порядок бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Втім, заброньовані працівники теж можуть отримати повістку.

Тож, 24 канал вирішив розібратись, чому це можливо та як діяти у цьому випадку заброньованим працівникам.

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Факт вручення повістки особі, яку забронювало підприємство, не є порушенням законодавства, адже стаття 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає обов'язок громадян з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) за повісткою або мобілізаційним розпорядженням.

Тобто, це обов'язок для всіх громадян, незалежно від віку чи наявності відстрочки.

Повістку все ж не можуть вручати на вулиці

Заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов'язані з'явитися до військомату у зазначений в повістці термін, але забрати до війська їх не зможуть, оскільки бронюючи свого працівника роботодавець забезпечує його тимчасове звільнення від мобілізації.

Крім того, є нюанс, який стосується порядку вручення повісток, зокрема на вулиці. Так, адвокатка Марина Бекало радить звернути увагу на спосіб вручення повістки.

Військове керівництво на всіх брифінгах чи офіційних заходах стверджує, що вручення повісток на вулиці (у парках, торгових центрах тощо) не заборонено законом. Так, не заборонено, але чітко і не передбачено такого порядку вручення,

– зауважила адвокатка.

Крім того, за її словами, є дуже важливий нюанс – річ у тім, що військкомати вручають повістки за формою, затвердженою Порядком організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних.

"Згідно з п. 33 Порядку повістка має бути вручена за місцем проживання військовозобов'язаних під їх особистий підпис у картках первинного обліку або за місцем роботи", – уточнює Марина Бекало.

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Інші способи вручення повісток не передбачені чинним законодавством. Тому при врученні повістки на вулиці варто посилатися на пункти 33, 47 та запропонувати цей порядок денний відправити за місцем проживання або роботи.

Правова довідка

Відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тож, якщо ваш роботодавець вас забронював на період воєнного часу, а ви отримали повістку, у військкомат із собою треба взяти наказ про бронювання. Мобілізувати заброньованого працівника не можуть.

В Україні продовжать воєнний стан: головне

8 листопада, на сайті Верховної Ради з'явився новий проєкт закону "Про продовження строку дії воєнного стану". Президент України Володимир Зеленський уже вніс на розгляд у парламент відповідний законопроєкт.

Ймовірно, дію воєнного стану та мобілізації в нашій державі продовжать на 90 днів. Відповідно – до 19 лютого наступного року, оскільки термін чинного документа закінчується 21 листопада.

Зауважимо, що поки ще немає тексту законопроєкту.

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Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.